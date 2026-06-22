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Политика

Песков рассказал о сделке по продаже «Газпромом» доли в «Нефтяной индустрии Сербии»

Песков: Россия обсуждала с Сербией продажу NiS «Газпромом»
Roman Naumov/Global Look Press

Продажа «Газпромом» своей доли в сербской национальной нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NiS) обговаривалась Москвой и Белградом. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что эти контакты посвящены коммерческим вопросам, поэтому их содержание непубличное.

10 января 2025 года OFAC (входит в Минфин США) внесло NiS в санкционный список, в октябре санкции вступили в силу, и хорватская JANAF, оператор нефтепровода Adria, прекратила поставки сырой нефти на заводы NIS в Сербии.

По данным центрального реестра ценных бумаг, «Газпром нефть» владеет 50% акций в компании NIS, Сербия — 29,87%, а «Газпром» — 6,15%.

В начале июня венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в OFAC с просьбой предоставить ей дополнительные 30 дней для завершения переговоров о покупке российской доли в NIS. В итоге в США согласились продлить переговоры.

16 июня министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подписала с гендиректором MOL Жолтом Эрнади соглашение об условиях потенциальной сделки по выкупу венграми российской доли в NIS.

Ранее Россия и Сербия продлили контракт на поставки газа.

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