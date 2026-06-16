Сербия и венгерский концерн подписали договор о выкупе российской доли в нефтяной компании

Сербия и MOL подписали договор об условиях выкупа доли России в NIS

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подписала с гендиректором венгерского концерна MOL Жолтом Эрнади соглашение об условиях потенциальной сделки по выкупу венграми российской доли в нефтяной компании NIS. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе сербского министерства энергетики подчеркнули, что соглашение вступит в силу в случае, если MOL и «Газпром» договорятся о выкупе доли NIS, а также если сделка будет одобрена минфином США.

Соглашение также предполагает сохранение объемов производства на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в сербском Панчево.

В Минэнерго добавили, что в соответствии с соглашением ведомство приобретет дополнительно 5% акций NIS, а НПЗ будет работать как минимум следующие десять лет на той же мощности, на которой он работал в течение четырех лет до введения санкций США.

7 июня Управление по заграничным активам минфина США (OFAC) продлило срок переговоров по поводу приобретения компании NIS, более 56 % которой принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому».

Ранее Россия и Сербия продлили контракт на поставки газа.