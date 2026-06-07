США согласились продлить переговоры по покупке NIS у «Газпрома»

Управление по заграничным активам минфина США (OFAC) продлило срок переговоров по поводу приобретения компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), более 56 % которой принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому». Об этом сообщила венгерская компания MOL.

В пресс-релизе говорится, что обсуждение покупки компании, попавшей под американские санкции, «значительно продвинулось».

«Это дальнейшее продление позволит завершить оформление документации по сделке», — отметили в MOL.

Санкции США против одной из крупнейших компаний Сербии требуют полного вывода российского капитала из компании, которую контролирует «Газпром». Президент Сербии Александар Вучич отмечал, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски. В итоге США несколько раз откладывали введение санкций против NIS и продлевали сроки переговоров по ее покупке.

Ранее Россия и Сербия продлили контракт на поставки газа.