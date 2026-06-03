Венгерская MOL запросила продление переговоров о покупке NIS у «Газпрома»

MOL запросила у OFAC еще 30 дней на переговоры о покупке NIS у «Газпрома»

Венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) с просьбой предоставить ей дополнительные 30 дней для завершения переговоров о покупке российской доли в компании NIS. Об этом сообщает сербское агентство Tanjug со ссылкой на слова министра горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравки Джедович-Ханданович.

По ее словам, «Газпром» и венгерская компания MOL ведут активные переговоры, и сегодня MOL запросила в OFAC дополнительное время для их завершения.

Как сообщило Минэнерго Сербии, в среду в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Джедович-Ханданович с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым по вопросам сербской нефтяной промышленности. Стороны подтвердили намерение найти решение по санкциям в отношении NIS, отметив, что приближаются к соглашению с венгерской MOL. NIS направит в OFAC новый запрос о продлении операционной лицензии, которая истекает 16 июня.

10 января 2025 года OFAC внесло сербскую нефтяную компанию в санкционный список, в октябре санкции вступили в силу и хорватская JANAF, оператор нефтепровода Adria прекратила поставки сырой нефти на заводы NIS в Сербии.

В январе 2026-го JANAF направил просьбу в минфин США о его исключении из санкций в отношении NIS. Сербская нефтяная компания возобновила переработку нефти.

Ранее на заводе крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии произошел взрыв.