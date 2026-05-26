Зеленский язвительно прокомментировал предложение Лукашенко о встрече

Зеленский: Лукашенко говорил о необходимости встречи, а приехала Тихановская

Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии с иностранными представителями язвительно прокомментировал недавнее предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о необходимости встречи. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Зеленский отметил, что после слов Лукашенко на Украину приехала делегация во главе с лидером оппозиции Светланой Тихановской.

«Впервые в таком нашем формате – представители Беларуси. И недавно Лукашенко сказал, что президентам Украины и Беларуси уже пора встретиться. Интересно получилось: сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская», — заявил Зеленский.

В четверг, 21 мая, Лукашенко выразил готовность выслушать Зеленского, если он хочет поговорить. Белорусский президент отметил, что открыт к обсуждению проблемы белорусско-украинских отношений.

Политик добавил, что «почему-то» Белоруссии есть о чем поговорить с «американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами», а с Украиной — не о чем.

Ранее Зеленский поручил повлиять на Белоруссию, чтобы она не вступала в СВО.