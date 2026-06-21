СМИ: Иран не вернется за стол переговоров, пока Трамп не извинится

Делегация Ирана, участвующая в переговорах с США в Швейцарии, не продолжит официальные переговоры, пока президент Дональд Трамп не извинится за угрозы, передает Al Mayadeen.

По данным телеканала, команда Исламской Республики теперь также настаивает на прекращении боевых действий в Ливане и выводе из южной части страны ВС Израиля.

До этого Трамп призвал Иран немедленно заставить свои «подконтрольные высокооплачиваемые силы» в Ливане (скорее всего, имеется в виду шиитское движение «Хезболла». — «Газета.Ru») прекратить создавать проблемы. В противном случае лидер США пригрозил «очень сильно ударить» по Исламской Республике.

Пост политик опубликовал во время технических переговоров США и Ирана в Швейцарии, где стороны обсуждали детали временного меморандума о взаимопонимании. После этого СМИ сообщили, что иранская делегация из протеста против угроз американского лидера покинула место переговоров. Однако вскоре выяснилось, что, хотя ее представители «вернулись в гостиницу», контакты сторон продолжаются в неофициальном формате через посредников.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее визит главы МИД Италии в США отменили из-за слов Трампа.