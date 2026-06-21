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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Контакты делегаций США и Ирана продолжаются в неофициальном формате

Al Hadath: контакты между делегациями Ирана и США продолжаются через посредников
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Переговоры между представителями Ирана и США в Швейцарии продолжаются через посредников. Об этом сообщает Al Hadath.

В публикации отмечается, что иранская делегация вернулась в гостиницу, но переговоры с американской стороной продолжаются в «неофициальном формате».

По данным телеканала, переговорщики Исламской Республики не планируют возвращаться к официальным переговорам до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не извинится за высказанные им угрозы. Также иранская делегация настаивает на том, чтобы Израиль вывел свои войска из Южного Ливана.

До этого глава делегации Ирана в Швейцарии, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США лучше быть осторожнее с высказываниями.

Американский президент призвал Иран немедленно заставить свои «подконтрольные высокооплачиваемые силы» в Ливане прекратить создавать проблемы. В противном случае лидер США пригрозил «очень сильно ударить» по Ирану.

Пост политик опубликовал во время технических переговоров США и Ирана в Швейцарии, где стороны обсуждали детали временного меморандума о взаимопонимании. После этого СМИ сообщили, что делегация Исламской Республики из протеста против угроз американского лидера покинула место переговоров.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.

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