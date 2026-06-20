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Политика

Визит главы МИД Италии в США отменили из-за слов Трампа

Глава МИД Италии отменил визит в США после слов Трампа о Мелони
Alexander Drago/Reuters

Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни отменил визит в США после высказываний Дональда Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Тяжелые и оскорбительные высказывания Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони оскорбляют всю Италию. По этой причине я принял решение отменить визит в США», — написал глава МИД.

Визит Таяни был запланирован на 21 и 22 июня.

Между Вашингтоном и Римом возник скандал после того, как Трамп заявил о просьбе Мелони сфотографироваться с ним.

В интервью итальянскому телеканалу La7 американский лидер сказал, что премьер Италии якобы «умоляла» президента сделать совместное фото. По словам главы Белого дома, он бы не согласился, но ему «было ее жаль».

Мелони в социальной сети X отметила, что ни она, ни Италия «никогда никого ни о чем не просят». Также премьер выразила недоумение неуважительным отношением Трампа к своим союзникам.

Ранее Трамп раскритиковал Мелони после слов в защиту папы Римского.

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