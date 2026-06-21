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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава делегации Ирана ответил на угрозы США

Глава делегации Ирана Галибаф призвал США быть осторожнее со словами
Denis Balibouse/Reuters

США лучше быть осторожнее с высказываниями, написал в соцсети X глава делегации Ирана в Швейцарии, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Он подчеркнул, что ВС Исламской Республики готовы ответить.

«Что бы они (США. — «Газета.Ru») ни говорили, действовать будем мы», - написал Галибаф.

До этого американский президент призвал Иран немедленно заставить свои «подконтрольные высокооплачиваемые силы» в Ливане (скорее всего, имеется в виду шиитское движение «Хезболла». — «Газета.Ru») прекратить создавать проблемы. В противном случае лидер США пригрозил «очень сильно ударить» по Ирану.

Пост политик опубликовал во время технических переговоров США и Ирана в Швейцарии, где стороны обсуждали детали временного меморандума о взаимопонимании. После этого СМИ сообщили, что делегация Исламской Республики из протеста против угроз американского лидера покинула место переговоров.

Ранее Иран объявил о новой блокировке Ормуза, а США это опровергли.

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