Иран пригрозил сорвать переговоры с США из-за ударов Израиля

Tasnim: Иран не будет вести переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан

Иран пригрозил отказаться от переговоров, если Израиль продолжит удары по Ливану. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде.

По его данным, в случае продолжения атак Израиля на Ливан и отсутствия гарантий территориальной целостности страны любые переговоры по другим вопросам не состоятся.

До этого телеканал N12 сообщал, что израильские власти приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на занятых позициях вдоль желтой линии. Решение приняли премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац после координации с США.

19 июня Spiegel писал, что Израиль и «Хезболла» при посредничестве США и Катара достигли соглашения о прекращении огня. Однако Нетаньяху заявлял, что войска не покинут приграничные территории на юге Ливана, поскольку сохранение «зоны безопасности» необходимо для безопасности северных районов Израиля.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали временный меморандум о прекращении боевых действий, но очная встреча была сорвана из-за ударов Израиля по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Ранее сообщалось, что США готовы разморозить активы Ирана в обмен на инспекцию ООН.