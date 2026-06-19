Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня

Израиль и ливанское шиитское движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, эта договоренность, достигнутая при посредничестве США и Катара, уже вступила в силу. При этом собеседники журнала, близкие к «Хезболле», подтвердили достижение соглашения.

Кроме того, телеканал N12 сообщил со ссылкой на израильский источник, что стороны договорились о вступлении в силу прекращения огня.

«Мы (Израиль — Прим. ред.) останемся в зоне безопасности [на юге Ливана]. Если на нас нападут, мы ответим», — сказал он.

До этого в швейцарском МИД сообщили, что запланированные на 19 июня в Швейцарии переговоры США и Ирана отменены. В Белом доме заявили: американская делегация во главе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была готова вылететь, но «логистика» переговоров оказалась непредсказуемой. По словам источника CNN, встречу отменили из-за израильских ударов по Ливану. Иран потребовал от США гарантий прекращения боевых действий.

Ранее Вэнс раскрыл, как Израиль должен относиться к мирному процессу между США и Ираном.