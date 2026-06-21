США готовы разморозить активы Ирана в обмен на инспекцию ООН

Администрация США рассчитывает на согласие Ирана допустить инспекторов ООН на свои ядерные объекты, если Вашингтон предоставит Тегерану доступ к его замороженным активам. Об этом сообщил портал Axios.

По информации издания, США готовы предоставить Ирану доступ к счету на $6 млрд в Катаре. Иранская сторона может использовать эти средства для закупки товаров первой необходимости.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день.

После подписания меморандума 25 судов прошли через Ормузский пролив. Однако вскоре после этого ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало израильских военных, которые ночью продвигались к району недалеко от Набатии на юге Ливана.

На этом фоне 20 июня Иран закрыл Ормузский пролив. В заявлении центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия» говорилось, что это первый шаг Ирана.

Ранее США и Иран отменили переговоры в Швейцарии.