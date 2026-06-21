Сикорский потребовал место для Польши за столом переговоров по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потребовал место за столом переговоров по Украине, поскольку страна расположена неподалеку от передовой и подвергается риску. Его слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Комментируя инициативы Германии, Британии и Франции в переговорах по Украине, он заявил, что «между Черным, Балтийским и Адриатическим морями в ЕС проживает 120 млн человек, а вместе со Скандинавией – 150 млн человек, которые гораздо более непосредственно подвержены угрозе российской агрессии, чем Германия».

По его словам, Польша должна сидеть за столом переговоров по Украине. При этом они должны вестись либо через учреждения, предусмотренные договорами ЕС вроде Евросовета, либо через коалицию стран, которые должны будут представлять континент, уточнил министр.

«Мы – соседи как России, так и Украины; а вы, в Германии, – нет. <…> Мы находимся на передовой, а 90 процентов оружия, поставляемого Украине, проходит через Польшу. Мы подвергаемся риску. Поэтому в этом вопросе мы требуем места за переговорным столом», – сказал Сикорский.

17 июня агентство Bloomberg написало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты установить контакты с Москвой. По информации Euronews, глава аппарата Кошты Педро Луртье несколько раз созванивался с помощником президента России Юрием Ушаковым.

19 июня газета Politico сообщала, что на контакты Кошты с Россией негативно отреагировали несколько европейских правительств. Издание отмечало, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц высказались против переговоров Кошты с Москвой.

Затем Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не является посредником в урегулировании украинского конфликта и не ставит перед собой подобной задачи. Однако он подчеркнул важность создания «дипломатического канала», через который ЕС смог бы предавать Москве некие «послания».

Ранее глава МИД Эстонии предостерег Европу от переговоров с Россией.