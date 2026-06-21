Глава МИД Эстонии предостерег Европу от переговоров с Россией

Глава МИД Цахкна: Европа не должна быть нейтральным посредником по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег Европу от диалога с Россией и роли нейтрального посредника в конфликте. Его слова приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.

По его словам, «в некоторых кругах существует надежда», что в текущей ситуации с Россией можно наладить диалог.

«На самом деле же Европа должна сохранять стратегическое терпение, усиливать давление на Россию и твердо стоять на стороне Украины. Европа не должна позволить себе быть втянутой в роль нейтрального посредника – это была бы еще одна российская ловушка», — сказал Цахкна.

17 июня агентство Bloomberg написало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты установить контакты с Москвой. По информации Euronews, глава аппарата Кошты Педро Луртье несколько раз созванивался с помощником президента России Юрием Ушаковым.

19 июня газета Politico сообщала, что на контакты Кошты с Россией негативно отреагировали несколько европейских правительств. Издание отмечало, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц высказались против переговоров Кошты с Москвой.

Затем Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не является посредником в урегулировании украинского конфликта и не ставит перед собой подобной задачи. Однако он подчеркнул важность создания «дипломатического канала», через который ЕС смог бы предавать Москве некие «послания».

Ранее Мерц заявил, что Трамп разделяет позицию Европы по конфликту на Украине.