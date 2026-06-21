Украинские политики, возвращающие польские государственные награды, просто издеваются над исторической памятью и болью народа Польши. Об этом в своем Telegram-канале написал глава сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя скандал между Варшавой и Киевом.

«Возвращая один за другим польские государственные награды украинские политики, наследники и поклонники тех самых украинских нацистов «героев» времен Второй мировой войны, просто издеваются над исторической памятью и болью польского народа», — написал Клишас.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Зеленский вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее на Украине признали неудобную правду о Польше.