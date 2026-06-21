Польша не заинтересована в том, чтобы Украина становилась членом Евросоюза по экономическим соображениям. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

«Потому что из-за этого пострадают их аграрии, которые не так эффективны, как наши. Потому что Украина станет довольно крупной страной-представителем в Совете Европы. Потому что мы станем центром Восточной Европы», — сказал Чернев.

По словам нардепа, напряженность в отношениях между Киевом и Варшавой продиктована «и политико-экономическими вопросами, и угрозой для Польши в случае вступления Украины в ЕС». Эта карта будет разыгрываться из раза в раз, считает политик.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Зеленский вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее в России раскрыли, почему Польша никогда не простит Украину.