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Политика

В Совфеде указали на рост числа доказательств неонацизма на Украине

Пушков: обвинения Украины в неонацизме находят новых сторонников
Владимир Трефилов/РИА Новости

Обвинения России в адрес Украины в героизации нацизма получают дополнительное подтверждение на международной арене. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Украина громко заявила о своей приверженности героизации укронацистов, сотрудничавших с Гитлером, уже не только внутри страны, но и на мировой арене. Обвинения Украины в неонацизме со стороны России приобретают новую доказательность, а наши доводы — новых сторонников», — подчеркнул сенатор.

Пушков отметил, что подобные шаги свидетельствуют о сохраняющихся разногласиях вокруг оценки исторических событий и роли украинских националистических организаций периода Второй мировой войны.

До этого Пушков сообщил о начале «войны орденов» на фоне скандала о присвоении элитному украинскому подразделению вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА» (организация запрещена в России)

В июне Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. По этой причине экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от своего ордена Белого орла, полученного в 2014 году.

Ранее президент Польши объяснил, почему лишил Зеленского ордена.

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