В Совфеде указали на начало «войны орденов» между Киевом и Варшавой

Между Украиной и Польшей началась «война орденов» на фоне скандала о присвоении элитному украинскому подразделению вооруженныхых сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА» (организация запрещена в России). Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, череда отказов от государственных наград началась после того, как бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от украинского ордена «За заслуги». Затем президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны.

После этого, как отметил сенатор, от польских наград отказались глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а также бывший президент страны Леонид Кучма.

«Варшава старательно обходит ключевую тему: как можно поддерживать страну, которая героизирует украинских нацистов и их вожаков, занимавшихся геноцидом 100 тысяч поляков?» , указал Пушков на сохраняющиеся противоречия между Варшавой и Киевом по вопросам исторической памяти.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

По этой причине экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от своего ордена Белого орла, полученного в 2014 году.

Ранее президент Польши объяснил, почему лишил Зеленского ордена.