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Политика

Стало известно, кто возглавляет федеральный список кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму

Зюганов, Коновалов и Афонин возглавили список кандидатов от КПРФ на выборы в ГД
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава Хакасии, член ЦК КПРФ Валентин Коновалов и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин возглавили федеральный список партии на выборы в Госдуму. Об этом рассказал ТАСС Афонин по итогам тайного голосования делегатов 19-го предвыборного съезда партии.

«Общефедеральная часть списка — 15 человек, и 321 человек вошел в 36 региональных избирательных групп. Возглавил Геннадий Андреевич Зюганов, второй номер — Коновалов Валентин Олегович, третий номер — Афонин Юрий Вячеславович», — уточнил он.

По словам Афонина, в федеральный список также вошли действующие депутаты Госдумы: Дмитрий Новиков, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Харитонов, Леонид Калашников, Николай Коломейцев, Казбек Тайсаев, Мария Дробот, Борис Комоцкий, Сергей Гаврилов, Юрий Синельщиков и Алексей Куринный.

Кроме того, первый зампред ЦК сообщил, что 21 участник специальной военной операции (СВО) стал кандидатом на выборы в Госдуму от КПРФ в 2026 году.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что Россия планирует пригласить на выборы в Госдуму зарубежных омбудсменов в качестве наблюдателей и международных экспертов.

Ранее в ГД рассказали о попытках влияния на выборы в России из-за рубежа.

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