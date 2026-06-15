В Госдуме заявили о попытках влияния на выборы через сайты диппредставительств

Недружественные страны используют официальные сайты некоторых своих дипломатических представительств в РФ, чтобы распространять пропагандистские материалы и с их помощью повлиять на выборы в России. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации Василий Пискарев.

«Для распространения пропагандистских материалов и заявлений, дискредитирующих избирательную систему и имеющих цель повлиять на выборные процессы, задействованы их официальные русскоязычные информационные ресурсы», — сказал он.

Депутат также отметил, что на страницах, например, посольств Великобритании и ФРГ, в том числе распространяются материалы запрещенных в России организаций.

Кроме того, зарубежные дипломаты принимают участие в политических мероприятиях некоторых партий. Российская сторона расценивает эти действия как попытки грубого вмешательства во внутренние дела РФ, добавил парламентарий.

До этого Пискарев сообщил, что на Западе готовится крупная кампания против кандидатов из числа участников специальной военной операции на выборах в нижнюю палату российского парламента, которые пройдут в сентябре 2026 года. По его словам, эта тема активно обсуждается на различных собраниях антироссийских эмигрантских кругов.

18–20 сентября в России состоятся выборы депутатов Госдумы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов законодательных собраний.

Ранее Лавров обвинил Запад во вмешательстве в выборы в суверенных странах.