Россия пригласит зарубежных омбудсменов для работы на выборах в Госдуму

Россия планирует пригласить на выборы в Госдуму зарубежных омбудсменов в качестве наблюдателей и международных экспертов. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, ее слова приводит РИА Новости.

«Конечно, в этом году планируем пригласить наших коллег, зарубежных уполномоченных, к участию и в качестве наблюдателей, и, может быть, в качестве международных электоральных экспертов», — сказала он.

В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий. Голосование на выборах депутатов Госдумы продлится три дня.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.