Стали известны даты проведения выборов депутатов в сентябре

ЦИК: выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на заседании комиссии 14 человек проголосовали за проведение выборов в три дня, один воздержался.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу девятого созыва на 20 сентября 2026 года.

Он вступает в силу со дня его официального опубликования — 16 июня.

В этом году впервые в выборах в Госдуму примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских субъектах выберут депутатов законодательных собраний.

Срок полномочий Думы IX созыва составит пять лет, до сентября 2031 года. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала грядущую предвыборную кампанию самой сложной за последние годы. О том, как пройдут выборы в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о попытках влияния на выборы в России из-за рубежа.