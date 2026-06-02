Порошенко: Украина имела менее пяти тысяч готовых к бою солдат в 2014 году

В 2014 году у Украины было менее пяти тысяч готовых к бою военных, поэтому подписанный 5 сентября 2014 года «Минский протокол» о прекращении огня на Донбассе стал для Киева «почти чудом». Об этом в интервью Kyiv Post заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, в 2014 году «никто не верил» в способность Киева отразить наступление, и украинские добровольцы отправлялись с Майдана в тренировочный полигон, а затем ехали прямиком на передовую.

«Сразу после бегства [экс-президента Украины Виктора] Януковича у нас было менее пяти тысяч военнослужащих, готовых к бою. <…> Они ездили на школьных автобусах. На них была спортивная обувь и гражданская одежда. У них не было надлежащих бронежилетов. У них не хватало оружия и боеприпасов. В сложившихся обстоятельствах то, что нам удалось разработать стратегию, позволившую добиться прекращения огня, было почти чудом», — отметил он.

Также Порошенко рассказал, что Украина использовала Минские соглашения для того, чтобы «построить армию, создать государственные институты, заложить финансовый фундамент и укрепить экономику». Он призвал Киев и сейчас использовать прекращение огня для перевооружения.

Кроме того, в интервью Порошенко подчеркнул необходимость «воспользоваться нынешней возможностью» и остановить конфликт на Украине «прямо сейчас». До этого он также заявил, что Украина и Европа не были так близко к миру, как в мае 2026 года.

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