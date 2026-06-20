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Политика

ЕС обратился с требованием к Турции по поводу российского газа

Bloomberg: ЕС требует от Турции не поставлять российский газ
Murad Sezer/Reuters

Евросоюз требует, чтобы газ, который будет идти из Турции в страны блока по новым контрактам, не был российским. Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, пишет Bloomberg.

По словам Рейхе, Брюссель будет настаивать на поставках газа не из России во всех будущих соглашениях с Турцией.

«Турция понимает и принимает тот факт, что ЕС придает большое значение отказу от российских сырьевых поставок, заявила Райхе. В то же время, по ее словам, турецкие официальные лица ясно дали понять, что замена российских поставок невозможна в одночасье ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения имеющихся ресурсов», — пишет СМИ.

Издание отмечает, что сейчас Турция, являясь вторым по величине покупателем газа у «Газпрома», ведет переговоры с компанией по поводу новых соглашений о поставках, так как сроки действия существующих контрактов подходят к концу. При этом Анкара стремится утвердиться в качестве регионального газового хаба, и это может осложниться углублением энергетических связей с Россией.

В январе 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС, который начнет действовать с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапной остановке импорта российской нефти.

17 июня в ЕС вступил в силу первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа. А именно был введен запрет на поставки газа по краткосрочным контрактам.

15 июня стало известно, что оператор газопровода «Северный поток — 2», швейцарская компания Nord Stream 2 AG, через суд потребовала от ЕС отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа.

Ранее Еврокомиссия предложила запретить продажу России СПГ-танкеров.

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