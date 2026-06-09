ЕС хочет запретить продажу России СПГ-танкеров

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить продажу России танкеров, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщила глава высшего органа исполнительной власти Европейского союза, ответственного за подготовку законопроектов, Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Она рассказала, что 21-й пакет санкций будет нацелен на объекты критической инфраструктуры, такую как порты, аэропорты или НПЗ, занимающиеся торговлей или переработкой нефти.

«Наконец, мы предлагаем ограничить продажу СПГ-танкеров в Россию, так же, как мы уже сделали это в отношении нефтяных танкеров», — сказала фон дер Ляйен, представляя проект санкций, который главы МИД стран-членов ЕС обсудят 15 июня.

По информации Reuters, ЕС также предложит сохранить предельные цены на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель без изменений в течение шести месяцев.

Ранее ЕС разрешил задерживать связанные с РФ танкеры в Средиземном море.