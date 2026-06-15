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Бизнес

Оператор «Северного потока 2» потребовал отменить запрет на российский газ

Оператор «Северного потока 2» оспорил решение ЕС об отказе от российского газа
Nord Stream 2 AG

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток 2», потребовала через суд Евросоюза отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа. Об этом свидетельствую данные в картотеке суда.

Как следует из опубликованного уведомления, 27 апреля компания подала иск к Европарламенту и Совету Европейского союза, требуя полностью отменить регламент ЕС № 2026/261, который предполагает поэтапный отказ от импорта российского природного газа и подготовку к прекращению поставок нефти из России.

В качестве альтернативы Nord Stream 2 потребовала отмены некоторых отдельных пунктов документа, заявляя, в частности, что Евросоюз утвердил данный регламент с нарушением надлежащей правовой базы.

Кроме того, компания указывает на нарушения принципа пропорциональности, права на собственность, свободы предпринимательской деятельности, а также принципа равного обращения.

Принятый 26 января регламент ЕС вводит полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. За нарушение европейским компаниям грозит штраф в размере 300% от суммы сделки либо 3,5% от годового оборота.

Ранее в Словакии оценили ущерб при отказе от российского газа.

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