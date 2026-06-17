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Бизнес

В ЕС вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из РФ

В ЕС запретили импорт трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам
Jana Rodenbusch/Reuters

В Евросоюзе 17 июня вступил в силу первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о поэтапном отказе от энергоносителей из РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

С этого дня, в частности, начинает действовать запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам.

Регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе текущего года и предусматривает полный отказ объединения от импорта российского газа к концу следующего года. После этого будут вводиться следующие этапы запрета.

В России неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских энергоресурсов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.

15 июня стало известно, что швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток 2», потребовала через суд Евросоюза отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа.

Ранее Еврокомиссия предложила запретить продажу России СПГ-танкеров.

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