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Политика

Захарова предложила передать орден Зеленского в Канаду

Захарова: орден Белый орел за Зеленским могут доносить канадские нацисты
Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что польский орден Белого орла после президента Украины Владимира Зеленского может быть передан в Канаду другим «нацистским коллаборационистам». Об этом она написала в Telegram-канале.

«Сданные киевским режимом орден «Белый орел» и иные награды Варшава может направить в Канаду — Гуньке и другим нацистским коллаборационистам», — сказала дипломат, добавив, что «те с удовольствием будут донашивать за Зеленского.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого орла — за то, что украинский президент присвоил одному из подразделений ВСУ деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России).

После решения глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от польского Командорского креста. Следом за ним это же сделал глава офиса президента Кирилл Буданов, заявив о готовности вернуть орден «За заслуги перед Польшей».

Ранее Медведев предложил вручить Зеленскому нацистскую награду.

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