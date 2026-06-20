Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что польский орден Белого орла после президента Украины Владимира Зеленского может быть передан в Канаду другим «нацистским коллаборационистам». Об этом она написала в Telegram-канале.

«Сданные киевским режимом орден «Белый орел» и иные награды Варшава может направить в Канаду — Гуньке и другим нацистским коллаборационистам», — сказала дипломат, добавив, что «те с удовольствием будут донашивать за Зеленского.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого орла — за то, что украинский президент присвоил одному из подразделений ВСУ деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России).

После решения глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от польского Командорского креста. Следом за ним это же сделал глава офиса президента Кирилл Буданов, заявив о готовности вернуть орден «За заслуги перед Польшей».

Ранее Медведев предложил вручить Зеленскому нацистскую награду.