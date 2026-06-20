Буданов отказался от польской награды после лишения Зеленского ордена Белого орла

Буданов в ответ на лишение Зеленского награды отказался от польского ордена

Глава офиса президента Кирилл Буданов отказался от ордена «За заслуги перед Польшей» в ответ на лишение президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

При этом он дал оценку решению президента Польши Кароля Навроцкого, отметив, что о справедливости в отношении украинского президента не может быть и речи.

«Ведь о какой справедливости может быть речь, если ордена Белого орла, например, до сих пор не лишен итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини?» — задался вопросом Буданов.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого орла — за то, что украинский президент присвоил одному из подразделений ВСУ деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России).

После решения глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от польского Командорского креста. При этом газета Wiadomości писала, что премьер-министр Польши Дональд Туск может добиться того, чтобы орден Белого орла остался у Зеленского.

Ранее Медведев предложил вручить Зеленского нацистскую награду.