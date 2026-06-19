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Политика

Глава МИД Украины отказался от польского Командорского креста

Сибига отказался от польской награды в ответ на лишение Зеленского Ордена
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Глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от польского Командорского креста в ответ на лишение президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, сообщает «Страна.ua».

В своем сообщении он выразил сожаление в том, что в Варшаве «эмоции взяли верх», заставив польских политиков пойти на импульсивные и стратегически неверные шаги в адрес не только украинского президента, но и всего государства.

«На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять предоставленную в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша — Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей»», — заявил Сибига.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА (организация запрещена в России) (Украинская повстанческая армия).

До этого глава польского государства давал Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению Вооруженных сил Украины названия «Имени героев УПА», но ответа на это от Украины не последовало.

В конце мая Зеленский присвоил бригаде украинской армии наименование «героев УПА». Организация устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. После этого Навроцкий заявил о намерении лишить президента Украины ордена Белого Орла.

Ранее президент Польши рассказал, как навредит его стране членство Украины в ЕС.

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