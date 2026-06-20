Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Во Франции обвинили европейских политиков в безрассудстве из-за ударов ВСУ

Политик Меланшон: удары Украины по России — путь к тотальной войне
Sandrine Thesillat/Global Look Press

Для Европы «крайне безрассудно» соглашаться на удары по территории России, так как это — «путь к тотальной войне». Об этом в соцсети X написал глава партии «Непокоренная Франция» и возможный кандидат в президенты Франции в 2027 году Жан-Люк Меланшон.

«В конфликте между Россией и Украиной интерес американцев заключается в том, чтобы ослабить русских, но также и европейцев. Крайне безрассудно соглашаться с тем, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России. Это путь к тотальной войне», — сказал он.

В мае Жан-Люк Меланшон подчеркнул, что Россию необходимо «вернуть в европейскую семью».

Также в мае член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сказала, что нанесение Украиной ударов по территории России представляет угрозу для Берлина, как и другие действия Киева в конфликте.

В июне отставной генерал и бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад отметил, что для Европы удары ВСУ по российской территории представляют большую опасность.

12 июня президент России Владимир Путин заявил, что ударами беспилотников по России украинские власти пытаются расколоть российское общество.

Ранее лидер французской партии выступил против отправки войск на Украину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июня. Арабский язык в школах, сроки отключений горячей воды и обман безработных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!