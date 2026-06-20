Для Европы «крайне безрассудно» соглашаться на удары по территории России, так как это — «путь к тотальной войне». Об этом в соцсети X написал глава партии «Непокоренная Франция» и возможный кандидат в президенты Франции в 2027 году Жан-Люк Меланшон.

«В конфликте между Россией и Украиной интерес американцев заключается в том, чтобы ослабить русских, но также и европейцев. Крайне безрассудно соглашаться с тем, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России. Это путь к тотальной войне», — сказал он.

В мае Жан-Люк Меланшон подчеркнул, что Россию необходимо «вернуть в европейскую семью».

Также в мае член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сказала, что нанесение Украиной ударов по территории России представляет угрозу для Берлина, как и другие действия Киева в конфликте.

В июне отставной генерал и бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад отметил, что для Европы удары ВСУ по российской территории представляют большую опасность.

12 июня президент России Владимир Путин заявил, что ударами беспилотников по России украинские власти пытаются расколоть российское общество.

Ранее лидер французской партии выступил против отправки войск на Украину.