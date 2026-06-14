В Германии предупредили Европу об опасности ударов вглубь России

Для Европы представляют большую опасность удары ВСУ по российской территории. Об этом заявил отставной генерал и бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung (BZ).

По его словам, чтобы «не попасть в спираль эскалации», европейцы должны быть осторожными в вопросе поставок Украине оружия для ударов вглубь России.

«Наибольшую опасность представляют так называемые «глубокие удары». Британцы пообещали украинцам 120 тысяч боевых беспилотников с дальностью полета, позволяющей бить вглубь российской территории. В их производстве участвуют европейские компании, в том числе немецкие. Если это продолжится, существует очень высокий риск того, что в одночасье может развернуться более масштабная война. Мы должны быть очень осторожны», — подчеркнул он.

По словам Вада, сейчас Германия и Европа в целом сосредоточены «только на поставках оружия» и не могут думать «ни о чем другом». При этом он считает, что нужно вести переговоры с Россией.

В интервью Вад также сказал, что военного решения по Украине нет, и сторонам следует вернуться к переговорам. До этого он также говорил, что германскому правительству нужно срочно возобновить диалог с Россией, иначе Берлин окажется в состоянии войны с Москвой.

В мае член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель подчеркнула, что нанесение Украиной ударов по территории России представляет угрозу для Германии, как и другие действия Киева в конфликте.

12 июня президент России Владимир Путин отметил, что атаками БПЛА по России Киев хочет расколоть российское общество.

Ранее Украина попросила у Европы дополнительные миллиарды для ударов по России.