Финский премьер заочно ответил на критику Латвии по переговорам с Россией

HS: премьер Финляндии Орпо защитил позицию Кошты по диалогу с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заочно поспорил с латышским коллегой Андрисом Кулбергсом из-за позиции главы Евросовета Антониу Кошты по переговорам с Россией. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Выступая на брифинге перед журналистами, финский политик отказался критиковать Кошту и заочно не согласился с позицией выступавшего до него Кулбергса о якобы ненужности поддержания дипломатических каналов с РФ.

«Я понимаю критику [Кошты], но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал», — подчеркнул Орпо.

По словам финского премьера, он постфактум получил информацию о разговоре Кошты с российской стороной, однако глава Евросовета заверил его, что никаких конкретных переговоров не проводилось.

17 июня Bloomberg писал, что Кошта пытается установить контакты с Россией для будущих переговоров по Украине. Агентство сообщало, что один из ключевых советников Кошты якобы провел два телефонных разговора с чиновником, близким к президенту России Владимиру Путину.

Позднее Euronews сообщили, что глава аппарата председателя Европейского совета Педро Луртье провел несколько телефонных разговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Позднее стало известно, что контакты Кошты с Россией вызвали негативную реакцию со стороны нескольких европейских лидеров.

Ранее Захарова с иронией отреагировала на слова Кошты о дипломатических каналах с РФ.