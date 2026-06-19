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Политика

Захарова с иронией отреагировала на слова Кошты о дипломатических каналах с РФ

Захарова задалась вопросом, намерены ли в ЕС использовать голубей для депеш в РФ
MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы Евросовета Антониу Кошты о необходимости создания дипломатического канала с Россией, в своем Telegram-канале задалась вопросом, зачем послы стран ЕС присутствуют в Москве.

«А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?» — написала дипломат.

19 июня Кошта заявил о необходимости создания дипломатического канала, по которому можно работать с Россией.

17 июня агентство Bloomberg писало, что Кошта пытается установить контакты с Москвой для переговоров по Украине. Издание Euronews сообщало, что глава аппарата Кошты Педро Луртье провел несколько телефонных разговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым.

Ранее Захарова пошутила про мышей и кактус в ответ на планы ЕС усилить давление на РФ.

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