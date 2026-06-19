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Политика

Кошта считает, что ЕС необходимо создать дипломатический канал для контактов с РФ

Кошта: дипломатический канал ЕС и России нужен немедленно
Johanna Geron/Reuters

Евросоюз не является на данный момент посредником в урегулировании украинского кризиса и не ставит перед собой подобную задачу на будущее, заявил в пятницу Председатель Евросовета Антониу Кошта указал на необходимость создания дипломатического канала, по которому можно работать с Россией. Об этом он сказал по итогам саммита ЕС, передает «Интерфакс».

«Посредством работы моего офиса мы должны создать дипломатический канал, чтобы мы могли прямо передавать России наши послания», — сказал он.

По словам Кошты, ЕС не хочет становиться посредником в урегулировании конфликта на Украине, а всегда будет на стороне Киева, в том числе и после кризиса.

До этого стало известно, что Европейский союз параллельно гот//www.gazeta.ru/politics/news/2026/06/19/28721899.shtmlовит 21-й пакет ограничительных мер против РФ и прорабатывает условия для будущего дипломатического диалога с Москвой.

Ранее страны ЕС обратились с призывом к России.

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