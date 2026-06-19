ЕК поддержала армянский бизнес в условиях торговых ограничений со стороны России

ЕК выделила Армении более €30 млн на фоне ограничений на поставки в Россию

Европейская комиссия выделила Армении €34 млн на поддержку частного сектора, пострадавшего от введенных Россией ограничений на ввоз ряда армянских товаров. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе представительства ЕС в Армении подчеркнули, что решение принято всего через две недели после телефонного разговора председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьером Николом Пашиняном и является выполнением взятых обязательств. Выделенные средства — это первый транш более широкого пакета помощи.

Отмечается, что дополнительная поддержка адресована отраслям, наиболее пострадавшим от ограничений: агропродовольствию, рыбоводству, цветоводству и другим экспортно ориентированным секторам.

Россельхознадзор последовательно вводил запреты с конца мая: с 22 мая — на поставки цветов; с 30 мая — временные ограничения на свежие томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику; с 2 июня — запрет на плоды косточковых культур (вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины) и свежий виноград; с 3 июня — ограничения на плоды семечковых культур, баклажаны, картофель и сухофрукты.

Ранее в Армении подсчитали, во сколько стране обойдутся ограничения на поставки в Россию.