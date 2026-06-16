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Бизнес

В Армении подсчитали, во сколько стране обойдутся ограничения на поставки в Россию

Галстян: ограничения на поставки продукции в РФ приведут к сокращению ВВП на 2%
Артур Лебедев/РИА Новости

Запрет на поставки армянской продукции в Россию может привести к сокращению ВВП республики на 2%. Об этом заявил председатель Центробанка Армении Мартын Галстян, передает News.am.

Он напомнил, что общий товарный экспорт в Россию составляет около 6% ВВП.

«Проблемы в основном касаются сельскохозяйственных товаров и небольшого числа отраслей обрабатывающей или пищевой промышленности, поэтому при негативном развитии событий это может привести к сокращению ВВП вплоть до 2%», — сказал он.

Глава Центробанка Армении считает, что если диверсифицировать рынки не удастся, воздействие на инфляцию может выразиться в увеличении предложения внутри республики.

Масштабные ограничения были введены Россией в отношении нескольких видов армянской продукции на фоне охлаждения отношений между странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. В частности, Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук». Кроме того, Россельхознадзор со 2 июня ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. В их числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и пр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал компенсировать фермерам убытки за урожай, который они не смогут поставить в Россию из-за введенных Москвой ограничений.

Ранее Пашинян оценил решение России об ограничении ввоза цветов из Армении.

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