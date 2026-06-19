Лавров ответил на слова Рубио о посредничестве США по Украине

Лавров: РФ удивили слова Рубио, что США не могут быть посредником по Украине

Москва удивлена словами государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты не могут быть посредником по Украине, поскольку оказывают поддержку Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину», — сказал министр журналистам по итогам переговоров с коллегой из Мадагаскара.

19 июня британский журнал The Economist написал, что Украина ведет с США переговоры о возможной заморозке конфликта с Россией по нынешней линии фронта.

3 июня Рубио заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастными посредниками в конфликте на Украине и выбрали сторону Киева.

Также госсекретарь сказал, что на данный момент шансы на урегулирование украинского конфликта не очень высокие, так как стороны не готовы идти на уступки. При этом он подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения и завершить его можно лишь путем дипломатии.

Ранее в США рассказали, что препятствует достижению соглашения по Украине.