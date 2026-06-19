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Завершить до зимы: Украина обсуждает с США заморозку конфликта по линии фронта

Economist: Украина обсуждает с США заморозку конфликта по линии фронта
Солдаты ВСУ на линии фронта в Запорожской области, 2026 год
Reuters

Украина ведет с США переговоры о возможной заморозке конфликта с Россией по нынешней линии фронта, сообщает The Economist. Обсуждается двухэтапное прекращение огня: сначала ограничение боев в 50–70-километровой зоне, затем более широкое соглашение. В Госдуме такой сценарий назвали противоречащим Конституции РФ. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил о желании завершить конфликт до зимы.

Украина поддерживает контакты с США и ведет обсуждение замораживания конфликта по линии фронта. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

«Одно из обсуждаемых предложений — прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной шириной 50–70 км по обе стороны от линии фронта, а затем заключение более широкого соглашения», — пишет издание.

The Economist указывает, что по мнению «высокопоставленных украинских чиновников», прогресс по урегулированию вряд ли будет достигнут до октября этого года, когда Россия якобы «захочет оказать Трампу предвыборную поддержку — «и получить что-то взамен».

«Скорее всего, россияне будут тянуть время до следующей весны, делая ставку на то, что зимняя кампания с применением ракет и дронов против энергетической инфраструктуры Украины может вынудить Киев пойти на уступки», — считает издание.

Реакция в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя сообщения об этих обсуждениях, подчеркнул, что остановка конфликта по нынешней линии фронта не соответствует Конституции РФ.

«Сегодняшняя линия фронта не отвечает всем требованиям Конституции Российской Федерации. Украинские националисты сегодня занимают часть территории России: это часть Донецкой республики и часть Запорожской, Херсонской областей. В соответствии с референдумом и с Конституцией, эти территории относятся к территории Российской Федерации. По Конституции мы не имеем права решать вопрос так, чтобы часть нашей земли была отдана или передана кому-то. Поэтому все, что решают США и Украина, — это их внутренние разборки, не относящиеся к целям и задачам СВО», — приводит его слова НСН.

Водолацкий добавил, что российская переговорная группа уже изложила все предложения и аргументы по урегулированию конфликта на Украине.

«Этот документ находится и украинской стороны, и у США. Поэтому пусть внимательно изучают и принимают решения на основании наших требований», — подчеркнул депутат.

Что говорят на Украине?

На Украине сценарий с остановкой боевых действий по нынешней линии соприкосновения оценили положительно. Такую позицию в интервью «РБК-Украина» заявил мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив.

«Может быть так, что в один момент война завершится каким-то мирным соглашением или просто остановится на линии боевого соприкосновения. Вот в остановку на линии боевого соприкосновения — я в это верю. Такой сценарий возможен», — заявил он.

Источники в окружении Зеленского, знакомые с ходом обсуждений с США, в разговоре с изданием также назвали такой сценарий «хорошим».

При этом в Киеве ожидают, что если Москва согласится на заморозку по линии разграничения, то она выдвинет Украине другие условия — например, потребует признания русского языка как второго государственного. Такие требования источник назвал «невыполнимыми».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает завершить конфликт до наступления зимы за счет дипломатических усилий и усиления давления на Россию, пишет украинский Telegram-канал «Политика Страны».

При этом Зеленский подчеркнул, что если боевые действия продолжатся, Украине потребуются дополнительные поставки газа, дизельного топлива, энергетического оборудования и как минимум 300 ракет для систем противовоздушной обороны.

«Формула Анкориджа»

The Economist отметил, что Россия настаивает на выполнении «формулы Анкориджа» — соглашений, которые были выработаны на российско-американском саммите на Аляске летом 2025 года.

Издание отмечает, что эти соглашения включают в себя юридическое признание Донбасса и Крыма, а также де-факто признание нынешних линий разграничения в Запорожской и Херсонской областях.

«Эти условия являются для Украины неприемлемыми», — подчеркнуло издание.

Глава МИД России Сергей Лавров 5 июня в интервью «Известиям» заявил, что диалог с Вашингтоном по выполнению достигнутых в Анкоридже договоренностей «ходит по кругу».

«Урегулирование Украины было обсуждено и принято нами в американской редакции в августе 2025 года на Аляске. То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия не видит, чтобы у США было желание убедить Украину принять эти договоренности.

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