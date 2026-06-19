Завершить до зимы: Украина обсуждает с США заморозку конфликта по линии фронта

Солдаты ВСУ на линии фронта в Запорожской области, 2026 год

Украина ведет с США переговоры о возможной заморозке конфликта с Россией по нынешней линии фронта, сообщает The Economist. Обсуждается двухэтапное прекращение огня: сначала ограничение боев в 50–70-километровой зоне, затем более широкое соглашение. В Госдуме такой сценарий назвали противоречащим Конституции РФ. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем заявил о желании завершить конфликт до зимы.

Украина поддерживает контакты с США и ведет обсуждение замораживания конфликта по линии фронта. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

« Одно из обсуждаемых предложений — прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной шириной 50–70 км по обе стороны от линии фронта, а затем заключение более широкого соглашения », — пишет издание.

The Economist указывает, что по мнению «высокопоставленных украинских чиновников», прогресс по урегулированию вряд ли будет достигнут до октября этого года, когда Россия якобы «захочет оказать Трампу предвыборную поддержку — «и получить что-то взамен».

«Скорее всего, россияне будут тянуть время до следующей весны, делая ставку на то, что зимняя кампания с применением ракет и дронов против энергетической инфраструктуры Украины может вынудить Киев пойти на уступки», — считает издание.

Реакция в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя сообщения об этих обсуждениях, подчеркнул, что остановка конфликта по нынешней линии фронта не соответствует Конституции РФ.

« Сегодняшняя линия фронта не отвечает всем требованиям Конституции Российской Федерации. Украинские националисты сегодня занимают часть территории России: это часть Донецкой республики и часть Запорожской, Херсонской областей. В соответствии с референдумом и с Конституцией, эти территории относятся к территории Российской Федерации. По Конституции мы не имеем права решать вопрос так, чтобы часть нашей земли была отдана или передана кому-то. Поэтому все, что решают США и Украина, — это их внутренние разборки, не относящиеся к целям и задачам СВО», — приводит его слова НСН.

Водолацкий добавил, что российская переговорная группа уже изложила все предложения и аргументы по урегулированию конфликта на Украине.

«Этот документ находится и украинской стороны, и у США. Поэтому пусть внимательно изучают и принимают решения на основании наших требований», — подчеркнул депутат.

Что говорят на Украине?

На Украине сценарий с остановкой боевых действий по нынешней линии соприкосновения оценили положительно. Такую позицию в интервью «РБК-Украина» заявил мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив.

«Может быть так, что в один момент война завершится каким-то мирным соглашением или просто остановится на линии боевого соприкосновения. Вот в остановку на линии боевого соприкосновения — я в это верю. Такой сценарий возможен», — заявил он.

Источники в окружении Зеленского, знакомые с ходом обсуждений с США, в разговоре с изданием также назвали такой сценарий «хорошим».

При этом в Киеве ожидают, что если Москва согласится на заморозку по линии разграничения, то она выдвинет Украине другие условия — например, потребует признания русского языка как второго государственного . Такие требования источник назвал «невыполнимыми».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает завершить конфликт до наступления зимы за счет дипломатических усилий и усиления давления на Россию, пишет украинский Telegram-канал «Политика Страны».

При этом Зеленский подчеркнул, что если боевые действия продолжатся, Украине потребуются дополнительные поставки газа, дизельного топлива, энергетического оборудования и как минимум 300 ракет для систем противовоздушной обороны.

The Economist отметил, что Россия настаивает на выполнении «формулы Анкориджа» — соглашений, которые были выработаны на российско-американском саммите на Аляске летом 2025 года .

Издание отмечает, что эти соглашения включают в себя юридическое признание Донбасса и Крыма, а также де-факто признание нынешних линий разграничения в Запорожской и Херсонской областях.

«Эти условия являются для Украины неприемлемыми», — подчеркнуло издание.

Глава МИД России Сергей Лавров 5 июня в интервью «Известиям» заявил, что диалог с Вашингтоном по выполнению достигнутых в Анкоридже договоренностей «ходит по кругу» .

«Урегулирование Украины было обсуждено и принято нами в американской редакции в августе 2025 года на Аляске. То есть замкнутый круг. И вот мы по этому кругу ходим», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия не видит, чтобы у США было желание убедить Украину принять эти договоренности.