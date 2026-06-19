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Политика

Главу Евросовета предложили отправить в Москву на переговоры с Россией

Премьер Бельгии де Вебер: Кошта единственный, кто может представлять ЕС
Stephanie Lecocq/Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что председателя Европейского совета Антониу Кошту нужно скорее послать на переговоры с Россией. Об этом сообщает портал Euractiv.

Издание пишет, что Барт де Вевер выступал перед журналистами, и мимо него прошел Кошта. Тогда бельгийский премьер обратился к нему:

«Я только что говорил о тебе, Антонио, и хвалил тебя! Говорил, что ты единственный, кто может представлять нас, и что мы отправим тебя в Москву как можно скорее!» — заявил он.

На это Кошта иронично ответил: «Это потому что вам в Брюсселе я не нравлюсь».

17 июня Bloomberg писал, что Кошта пытается установить контакты с Москвой для переговоров по Украине. Издание Euronews писало, что глава аппарата Кошты Педро Луртье провел несколько телефонных разговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым.

19 июня издание Politico написало, что контакты Кошты с Россией вызвали негативную реакцию со стороны нескольких европейских правительств. Также газета отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили против контактов руководства ЕС с Москвой.

Ранее страны ЕС обратились с призывом к России.

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