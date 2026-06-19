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Политика

Страны ЕС обратились с призывом к России

Guardian: ЕС призвал Россию согласиться на переговоры
Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Лидеры всех 27 государств ЕС подписали совместное заявление в поддержку Украины и с призывом к России согласиться на прекращение огня и начать переговоры. Об этом сообщает Guardian.

Издание пишет, что европейские лидеры подписали совместное заявление впервые с марта 2025 года.

«Европейский совет настоятельно призывает Россию проявить подлинную готовность к миру, согласиться на полное, безоговорочное и немедленное прекращение огня и начать содержательные переговоры, направленные на установление справедливого и прочного мира», — процитировало Guardian обращение.

Также страны ЕС заявили о готовности усилить давление на Россию и продолжить ослабление российской экономики, чтобы «заставить» Москву прекратить боевые действия и «вступить в конструктивные переговоры о мире».

19 июня издание Economist сообщило, что Украина и США обсуждают возможность заморозки конфликта по линии соприкосновения.

Также 19 июня глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа намерена «подморозить» конфликт на Украине и ввести туда солдат британо-французской «коалиции желающих».

17 июня Bloomberg писал, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается установить контакт с Кремлем. Издание Euronews сообщало, что глава его аппарата Педро Луртье провел несколько телефонных разговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым.

19 июня газета Politico отмечала, что контакты Кошты с Россией вызвали негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств. Также газета сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили против контактов руководства Евросоюза с Москвой.

Ранее в России высказались о попытке главы Евросовета наладить контакты с Кремлем.

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