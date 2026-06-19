Глава Евросовета шуткой ответил на предложение отправиться в Москву

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предложил главе Евросовета Антониу Коште отправиться в Москву, на что тот ответил шуткой. Об этом сообщает портал Euractiv.

Это произошло, когда бельгийский премьер беседовал с журналистами на саммите Евросоюза. В этот момент возле него проходил Кошта.

«Я только что говорил о тебе, Антониу, и хвалил тебя! Говорил, что ты единственный, кто может представлять нас, и что мы отправим тебя в Москву как можно скорее!», — сказал де Вевер.

Кошта с иронией ответил: «Это потому что вам в Брюсселе я не нравлюсь».

19 июня лидеры всех 27 государств ЕС подписали совместное заявление в поддержку Украины и с призывом к России согласиться на прекращение огня и начать переговоры.

8 июня евродепутат Фернан Картайзер заявил, что бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер мог бы претендовать на должность переговорщика с Россией от ЕС.

29 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что Евросоюз должен сам выбрать переговорщика с Россией. По его словам, предложенная им кандидатура бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно.

Ранее на Западе заявили об уязвимости Европы перед Россией.