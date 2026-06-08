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Политика

В Европарламенте поддержали одну кандидатуру на должность переговорщика с Россией

Евродепутат Картайзер поддержал назначение Юнкера на должность переговорщика с РФ
Zheng Huansong/Global Look Press

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер мог бы претендовать на должность переговорщика с Россией от Евросоюза. Такое мнение высказал евродепутат Фернан Картайзер в беседе с РИА Новости.

По оценке политика, «господин Юнкер был бы хорошим кандидатом». Как заметил Картайзер, у Юнкер хорошо знает российского лидера Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также обладает солидным опытом работы в европейских институтах.

29 мая российский президент Владимир Путин заявил, что Евросоюз должен сам выбрать переговорщика с Россией. По его словам, предложенная им кандидатура бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно. Он добавил, что бывший канцлер всегда отстаивал интересы Германии, несмотря на дружеские отношения с ним.

Ранее премьер Чехии назвал имя предпочтительного переговорщика с Россией от ЕС.

 
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