Путин обсудил с Совбезом меры безопасности на предстоящих выборах в Госдуму

Путин обсудил с Совбезом меры безопасности к выборам в Госдуму в сентябре

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсуждались меры по обеспечению общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что с докладом по этой теме выступил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Единый день голосования намечен на 20 сентября 2026 года: россияне будут избирать депутатов Госдумы девятого созыва. 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Общее число мест в Думе не изменится, их останется 450.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, сентябрьская избирательная кампания по выборам депутатов Думы станет самой сложной за последние годы. Она отметила, что предстоящие сложности выйдут за рамки одного календарного года: весь предстоящий электоральный цикл потребует беспрецедентного внимания к организации процесса — от логистики на избирательных участках до обеспечения легитимности при растущих внешних и внутренних вызовах.

Ранее в Кремле ответили на вопрос про указ президента о выборах в Госдуму.