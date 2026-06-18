В Европарламенте нашли способ начать диалог с Россией

Евросоюзу необходимо начать восстановление контактов с Россией с назначения спецпредставителя, который будет разъяснять позиции сторон. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат Европарламента Фернан Картайзер.

Он предположил, что следует назначить «информатора», который будет разъяснять позицию России. При этом контакты должны начинаться с более низкого уровня и с уменьшенными амбициями, чтобы стороны могли просто поговорить друг с другом, указал Картайзер.

Такой сценарий станет первым шагом к восстановлению полноценных дипломатических контактов между Москвой и Брюсселем, считает политик.

30 мая портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. В материале отмечается, что вопрос не стоит в том, должен ли Брюссель поддерживать контакты с Москвой, а когда ему это предстоит. По словам автора, еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС.

Ранее Зеленский захотел «заставить» Путина участвовать в переговорах.