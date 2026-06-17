Мелони предложит кандидатуру единого от ЕС переговорщика по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложит кандидатуру единого представителя от Евросоюза на переговорах с Россией, когда европейские лидеры встретятся на саммите в Брюсселе в конце недели. Об этом она заявила на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции, пишет Guradian.

«Мелони также заявила, что предложит кандидатуру единого представителя ЕС на переговорах по Украине, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе в конце этой недели», — отметило СМИ.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине. 17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить контакты с Москвой для переговоров по Украине.

11 июня Мелони заявила, что Европе следует определить единого переговорщика с Россией по Украине. Газета Corriere della Sera также сообщила, что Мелони может предложить президента Финляндии в качестве переговорщика по Украине. Сам Стубб в июне рассказал о своей готовности к диалогу с Россией в ближайшие недели.

Ранее в АдГ назвали единственного политика, который может быть переговорщиком ЕС с Россией.