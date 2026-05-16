Аналитики назвали наиболее вероятный итог конфликта между Россией и Украиной

В JPMorgan считают, что конфликт на Украине завершится по «финскому сценарию»
Наиболее вероятным итогом завершения российско-украинского конфликта является «финский сценарий». Об этом заявил Центр геополитики банка JPMorgan в своем майском прогнозе.

«В настоящее время наиболее вероятным вариантом является «финский» исход», — говорится в сообщении.

Этот сценарий опирается на исторический опыт Финляндии 1939–1940 годов. Тогда страна уступила СССР около 10% своей территории, включая Карельский перешеек, но отстояла независимость и избежала полной оккупации.

Аналитики банка считают, что Украина, скорее всего, будет вынуждена смириться с потерей территории и ограниченными гарантиями безопасности. При этом она сохранит суверенитет и продолжит интеграцию на Запад, «обменяв справедливый мир на прочный».

В прогнозе подчеркивается, что эта траектория далеко не однозначна. Ряд дестабилизирующих факторов все еще может изменить баланс — многие из них в невыгодную для Украины сторону. В частности, развивающийся иранский конфликт приводит к эффектам второго и третьего порядка, которые могут отвлечь внимание, ресурсы и политический капитал Запада в критический момент, добавили в Центр геополитики JPMorgan.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза готовятся к переговорам с Москвой.

 
