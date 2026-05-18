В Европе призвали заморозить конфликт на Украине по корейскому сценарию

Конфликт на Украине нужно заморозить «по корейскому сценарию» Об этом в соцсети X написал политик, бывший депутат Европарламента и один из главных лидеров французской партии «Национальный фронт» Брюно Гольниш.

По его словам, сейчас Россия не может проиграть в конфликте, а Украине не собирается официально признавать потерю Донбасса. И поэтому для прекращения конфликта на Украине нужно «прекращение огня без победителей и побежденных», а также образование демилитаризованной зоны и обмен пленными. Гольниш подчеркнул, что такой вариант является «единственным выходом из кризиса», пусть он и «неудовлетворителен».

«По сути, это ситуация между двумя Кореями, замороженная на 73 (!) года. <…> Необходимо заморозить ситуацию. Все должны это знать, но ни у кого нет смелости или дальновидности сказать это. Возможно, намного позже, когда ситуация прояснится, можно будет подумать о проведении переговоров о территориях с референдумом под международным контролем, чтобы раз и навсегда выяснить, чего хотят уроженцы Донбасса и те, кто жил там до войны», — написал он.

Также Гольниш подчеркнул, что сейчас «первоочередной задачей» является остановка разрушений и потерь с обеих сторон.

В майском прогнозе Центр геополитики банка JPMorgan заявил, что наиболее вероятным итогом завершения конфликта России и Украины будет «финский сценарий», когда после войны 1939-1940 годов Финляндия уступила СССР 10% своей территории, включая Карельский перешеек, но отстояла независимость и избежала полной оккупации.

В начале мая издание «РБК-Украина» сообщило, что Киев видит вариант окончания боевых действий в остановке сторон на линии боевого соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

В январе глава МИД России Сергей Лавров отметил, что для Москвы неприемлемо временное перемирие в украинском конфликте, так как оно будет использовано для перевооружения ВСУ.

Посол ЕС на Украине призвала Россию пойти на компромисс на переговорах.

 
