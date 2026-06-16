В МИД России заявили об умении Зеленского играть на публику

Лавров: Зеленский играет на публику и еще на фортепиано

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский играет «на публику и еще на фортепиано». Об этом сообщает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом Лавров отметил, что Зеленский никому не посылает никаких внятных сигналов, а лишь занимается «мегафонной дипломатией».

«Он играет на публику, он привык играть на публику. Ну и еще на фортепиано», — сказал глава МИД России, отославшись к музыкальному номеру Зеленского, где тот «играл на фортепиано» без рук и со спущенными штанами.

15 июня Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым заявил, что Зеленский почувствовал полную безнаказанность, в связи с чем хочет использовать момент для демонстрации того, какой он «крутой». Глава МИД РФ отметил, что страны Запада используют Киев против Москвы. При этом Зеленский регулярно заявляет о планах Белоруссии, ближайшего союзника России, по нападению на Украину, подстрекая тем самым западные государства.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский за год стал «наглее».