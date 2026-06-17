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Политика

Лавров ответил на угрозы Украины превратить Крым в «остров»

Лавров поинтересовался, как Украина хочет сделать Крым островом
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления о планах Украины превратить Крым в «остров», поинтересовался, каким образом Киев хочет это сделать. Об этом глава ведомства заявил в интервью корреспонденту Павлу Зарубину.

«Я не очень сильно понял, каким образом он (министр обороны Украины Михаил Федоров — «Газета.Ru») собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть «противоядие», мы сейчас над этим самым активным образом работаем», — сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что Федорову следует «освоиться», поскольку он «недавно в должности».

О планах ВСУ превратить Крым в «остров» Федоров заявил днем 17 июня. По его словам, для реализации задачи будут использоваться беспилотники. При этом министр, используя матерные слова, пообещал, что Крым ждут тяжелые времена.

13 июня заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что Украина не сможет организовать блокаду Крымского полуострова, в Киеве это понимают. По его словам, украинское правительство не достигнет цели «обесточить продуктовые запасы» полуострова, поскольку у него не хватит на это ресурсов

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам.

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